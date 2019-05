De Beneluxtunnel (A4) in de richting van Den Haag is na problemen door een brandende vrachtwagen weer open. Dat meldt de ANWB. Beide tunnelbuizen in de richting van Den Haag zijn vrijdagochtend urenlang dicht geweest.

Door de brand ontstond veel rook. Automobilisten moesten omrijden via de A15, A16 en A20, wat tot grote vertragingen leidde. Het is niet bekend hoe de vrachtwagen in brand heeft kunnen vliegen.