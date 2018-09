Bende voor rechter voor grote drugssmokkel

Zeven mannen en een vrouw moeten maandag voor de rechtbank in Rotterdam verschijnen op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige drugssmokkel, onder meer via de havens van Antwerpen en Rotterdam. Het gaat om transporten van 1300 kilo cocaïne en 1132 kilo heroïne met een straatwaarde van vele tientallen miljoenen.

De containers waarin de drugs werden gevonden, kwamen onder meer uit Iran. Het spul zat onder meer verstopt in bakmachines. De verdachten - in de leeftijd van 23 tot 44 jaar - werden begin vorig jaar aangehouden. Ze komen onder meer uit Amsterdam, Rotterdam en Amersfoort.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was er sprake van veel geweld, ook onderling, omdat er zoveel geld mee gemoeid was. Zo was een van de verdachten ontvoerd en opgesloten.

Voor de rechtszaak zijn negen dagen uitgetrokken. De zittingen vinden plaats in de extra beveiligde zittingszaal van de rechtbank.