Benaouf A. blijft bij verklaring moordzaak

Crimineel Benaouf A. heeft in de extra-beveiligde rechtszaal op Schiphol herhaald dat Anouar B. een van de daders is geweest van de schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt op 29 december 2012. Twee jonge mannen werden toen geliquideerd. Benaouf A. zou het eigenlijke doelwit zijn geweest van de moordexpeditie.

B. (38) en medeverdachte Adil A. zijn door de rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Beiden ontkennen en hebben hoger beroep aangetekend. Deze procedure loopt al geruime tijd.

Benaouf A. heeft al eerder als getuige verklaard dat hij B. heeft herkend. Een anonieme getuige beweert nu dat A. heeft gezegd dat hij B. níet heeft herkend. Om die reden is hij opnieuw door het hof opgeroepen als getuige.

Benaouf A. bevestigde woensdag zijn eerdere, belastende verklaring aan het begin van het verhoor. Dat kwam moeizaam op gang, wegens voortdurende stekeligheden tussen vooral de advocaten van de beide verdachten en Benaouf A. en zijn raadsman.