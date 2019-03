„Bemoedigd door veerkracht van Utrecht”

De inwoners van Utrecht hebben woensdag „veerkracht getoond” met de hoge opkomst bij de Statenverkiezingen in de Domstad. Dat zei burgemeester Jan van Zanen. Meer dan 60 procent van de kiezers kwam naar de stembus, twee dagen na de dodelijke schietpartij in een tram op het 24 Oktoberplein. Vier jaar geleden was de opkomst 48,8 procent. „We hebben veel leed ervaren en het is nog niet voorbij. Maar tussen alle ellende is dit zeer bemoedigend”, aldus de burgemeester.

Volgens Van Zanen zijn de inwoners van Utrecht altijd wel politiek betrokken, ook bij eerdere verkiezingen. „Maar de zeer ingrijpende en aangrijpende gebeurtenissen van maandag zullen ook invloed hebben. Ik ben bij veel stembureaus langs geweest en wat ik hoorde ik dat mensen bewust zijn gaan stemmen.” Met die stem wilden de Utrechters volgens Van Zanen laten zien „dat iedereen erbij hoort en ertoe doet, dat het geheel belangrijker is dan de afzonderlijke delen. En dan kun je van mening verschillen over een beetje meer zus of een beetje minder zo, maar democratie is van ons allen. Dat geeft moed om verder te bouwen en te herstellen.”