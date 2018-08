Bemmel schrikt en gist na auto in stadhuis

Een auto die een gemeentehuis ramt. Een stoffelijk overschot dat naast de auto wordt gevonden. Ongeloof overheerst woensdagochtend in Bemmel. „Volslagen onverwacht. Dat zoiets hier gebeurt”, is een veelgehoorde reactie in het Betuwse plaatsje na de gebeurtenissen van de nacht van dinsdag op woensdag.

Een auto reed rond 02.00 uur ter hoogte van de publieksbalie dwars door de gevel van het gemeentehuis. In de auto lagen twee gasflessen, waarvan er een ontplofte. Daardoor ontstond brand, die na ongeveer een uur onder controle was en veel schade veroorzaakte. Of het slachtoffer ook de auto bestuurde, staat nog niet helemaal vast.

Het is nog niet bekend om wie het gaat, maar de politie zegt „een sterk vermoeden” te hebben. Als dat vermoeden klopt, dan gaat het volgens de politie waarschijnlijk niet om een terreuraanslag. Of het slachtoffer bekendstond als verward, kon de politiewoordvoerster nog niet zeggen.

Ook het motief is nog niet duidelijk. „Het moet wel opzettelijk zijn gebeurd, want je rijdt hier niet per ongeluk naar binnen”, zegt Marianne Schuurmans, de burgemeester van Lingewaard, waar Bemmel onder valt. De geraakte gevel is met een auto alleen te bereiken via een voetpad vanaf een parkeerplaats.

Het gemeentehuis gaat voorlopig niet open, maar door het incident is het niet gelukt om alle ambtenaren daarover te informeren. Inwoners kunnen tijdelijk terecht in het naastgelegen kasteel De Kinkelenburg, het vroegere raadhuis van de gemeente.