Bemiddeling in proefproces bevalling mislukt

Een bemiddelingspoging van de rechter in een proefproces van een hoogzwangere vrouw tegen ziekenhuis Bravis over haar wens om te bevallen onder regie van haar eigen verloskundige is donderdag mislukt. De rechtbank in Breda zal daarom uiterlijk maandag uitspraak doen.

De vrouw uit Middelburg bevalt binnenkort van haar tweede kindje. Vanwege slechte ervaringen bij de geboorte van haar eerste kind wil ze haar eigen verloskundige bij de bevalling in het ziekenhuis. Ze doet een beroep op haar keuzevrijheid in de rechtszaak, die is aangespannen met hulp van enkele vrouwenorganisaties.

De hoogzwangere vrouw was donderdag niet bij het kort geding aanwezig maar liet een brief voorlezen. Ze zegt dat ze vanwege het verhoogde risico graag in het ziekenhuis wil bevallen maar niet vanaf het begin geconfronteerd wil worden met een batterij ziekenhuispersoneel en apparatuur als er nog geen complicaties zijn. Ze zegt te strijden voor een groeiende groep vrouwen die zelf wil beslissen op welke manier ze hun kind op de wereld willen zetten.

Het ziekenhuis wil de wens van de vrouw niet inwilligen. Onder andere omdat haar eerste kind is geboren na een keizersnede is ze een risicopatiënt. Een bevalling onder leiding van de verloskundige is onverantwoord en zal in het ziekenhuis moeten worden begeleid door een gynaecoloog, aldus Bravis.

Het ziekenhuis meent dat de situatie van de vrouw wordt misbruikt voor een proefproces over de keuzevrijheid van vrouwen bij hun bevalling.

Op verzoek van de rechter probeerden de partijen donderdagmiddag achter gesloten deuren tot een compromis te komen maar dat lukte niet. Vanwege de aanstaande bevalling doet de rechter uiterlijk maandagmiddag maar mogelijk ook al eerder uitspraak.