Bemanningsleden Nederlandse onderzeeboot besmet met coronavirus

Op beelden die de Sentinel-5P-satelliet verzamelde, is duidelijk te zien dat er veel minder vervuilende stoffen worden uitgestoten in Nederland. De rode vlekken stellen de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht voor. Voor deze afbeeldingen zijn de metingen van verschillende dagen gecombineerd, om een zo nauwkeurig mogelijk beeld te krijgen. Dit omdat metingen bijvoorbeeld afhankelijk zijn van het weer - zo kan de satelliet bijvoorbeeld niet door wolken heen 'kijken'. Door het mooie weer van de afgelopen dagen heeft het KNMI extra metingen kunnen doen boven Nederland. beeld KNMI