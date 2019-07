Beloning voor tip over vermiste Rotterdammer

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam looft een beloning uit van 10.000 euro voor de gouden tip die leidt naar de 26-jarige Rotterdammer Mohamed Anaya. De man is vermist sinds vrijdag 14 juni. Mogelijk heeft die vermissing te maken met een partij verdovende middelen waarbij wellicht iets is misgegaan, denkt de politie.

Uit onderzoek blijkt dat de man die vrijdag een afspraak had in Den Haag. Hij reed vermoedelijk in een zwarte VW Golf, met een deuk in de motorkap. Die auto is inmiddels gevonden in Rijswijk en er lagen persoonlijke bezittingen van Anaya in.

Zijn familie maakt zich grote zorgen.