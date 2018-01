Beloning voor gouden tip autobranden Utrecht

De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen en het Openbaar Ministerie (OM) hebben een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip over de reeks autobranden die de stad de afgelopen tijd trof. Vooral rond de jaarwisseling was het raak en werden in de Utrechtse wijken Overvecht, Hoograven en Kanaleneiland auto’s in brand gestoken.

Omdat het opsporen van de daders van deze volgens het OM schijnbaar willekeurige branden lastig blijkt, is besloten de beloning uit te loven. Van de 20.000 euro die klaarligt voor de gouden tip is 12.000 euro afkomstig van de gemeente Utrecht en 8000 euro van het OM. Het OM noemt dit soort brandstichtingen ernstige delicten waarop een maximale straf van twaalf jaar staat. Van Zanen noemde de daders op nieuwsjaarsdag al „sneue lui” die waar mogelijk zullen worden vervolgd.