Beloning van 20.000 euro voor tip over moord Osdorp

De hoofdofficier van justitie in Amsterdam heeft een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot het oplossen van een vermoedelijke vergismoord op de 37-jarige Ghanees Augustine Nyantakyi in januari 2015 in Osdorp. Dat is dinsdagavond bekendgemaakt in het programma Opsporing Verzocht.

Nyantakyi werd na zijn werk in een restaurant met zware, automatische wapens beschoten. Hij overleed kort daarna.

Uit onderzoek blijkt dat hij op geen enkele manier met criminaliteit te maken had. Volgens de politie is het zeer aannemelijk dat de daders Nyantakyi met een crimineel hebben verward.

De politie gaat ervan uit dat bij de moord minimaal twee daders waren betrokken, en wellicht drie. Behalve om de twee schutters gaat het om een mogelijke handlanger die de vluchtauto bestuurde.