Beloning van 15.000 euro in zaak vermiste Belg

Het Openbaar Ministerie in Breda looft een bedrag uit van 15.000 euro voor informatie die leidt tot een oplossing in de vermissingszaak van de Belg Johan van der Heyden. De politie spreekt van een ernstig misdrijf en gaat ervan uit dat de 56-jarige Van der Heyden niet meer leeft.

De Belg is niet meer gezien sinds hij op zondag 2 juni zijn woning verliet in Lint (Belgiƫ). Zijn witte busje, een Peugeot Boxer, werd later leeg teruggevonden in Den Bosch. De auto is vermoedelijk ook in Steenbergen geweest. De politie stelt daar een buurtonderzoek in.

In de zaak zijn drie mensen aangehouden. In juli werd in Belgiƫ een vrouw gearresteerd en in oktober werden in Nederland een 39-jarige vrouw en haar 18-jarige dochter aangehouden. Ze zitten alle drie nog vast.