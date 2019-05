Beloning in zaak fatale schietpartij Amsterdam

Het OM heeft een beloning van 25.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot een doorbraak in het onderzoek naar een dodelijk schietpartij in Amsterdam-Zuidoost. In de Krootstraat werd vorig jaar mei de 19-jarige Raymildo Landveld doodgeschoten en raakte een vriend van hem gewond.

Eerder deze maand zijn in de zaak twee mannen aangehouden. Zij zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat hun betrokkenheid is, wil de politie daarom niet meedelen.

Het team dat de zaak onderzoekt "heeft sterke vermoedens dat verschillende mensen weten wat er precies is gebeurd op de Krootstraat". De politie wil graag in contact komen met mensen die een verklaring kunnen afleggen over wat er is voorgevallen.

Landveld, die geen vaste woon- of verblijfplaats had, werd op woensdagavond 2 mei doodgeschoten in een auto.