Beloning 10.000 euro voor tip granaatzaak

De hoofdofficier van justitie heeft een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die lijdt tot de oplossing van een zaak met granaten in Zwolle. Dit staat op een flyer van de politie met de oproep om tips.

De politie is „dringend op zoek” naar mensen die meer weten over de explosies bij woningen aan de Hanselaarmate op dinsdag 26 februari. Mogelijk is er een verband met een granaat die op de voordeur van een horecagelegenheid aan de Voorstraat werd ontdekt.

De politie wil weten wie de granaten heeft gegooid, wat de aanleiding is en of mensen zijn benaderd om de granaten te gooien.

In februari beschadigden twee explosies auto’s en huizen in een woonwijk, in de buurt van het huis van een politieman. Volgens regionale media was op het adres van deze politieman ook het bedrijf van zijn zoon gevestigd. Bij diens café Bruut werd vorig jaar een granaat aan de deurklink aangetroffen.