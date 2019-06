„Bellingcat noemt nieuwe betrokkenen MH17”

Onderzoekscollectief Bellingcat kondigt aan volgende week nieuwe namen te noemen van betrokkenen bij het neerhalen van vlucht MH17, schrijft het AD.

Het gaat om mensen van wie telefoongesprekken zijn afgeluisterd ten tijde van de raketaanslag. Dat bevestigt Bellingcat-oprichter Eliot Higgins.

„We komen met een rapport van honderd pagina’s waarin we heel gedetailleerd ingaan op de afgeluisterde telefoongesprekken van die periode. We denken dat we nu iedereen in die gesprekken wel geïdentificeerd hebben en zullen daar namen van noemen”, zegt Higgins.

Looks like next week will be very busy for #MH17, Bellingcat has a major new report coming out, currently clocking in around 100 pages, and the JIT has also informed the victims' families they're also making an announcement.