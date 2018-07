Bellenscherm tegen verzilten Amsterdam-Rijnkanaal

Door de aanhoudende droogte is het Amsterdam-Rijnkanaal steeds meer aan het verzilten vanuit het Noordzeekanaal. Om dat tegen te gaan zet Rijkswaterstaat een bellenscherm in, om het zoute water af te voeren naar zee. Verzilting van het Amsterdam-Rijnkanaal is schadelijk voor natuur en landbouw en ook is de productie van drinkwater moeilijker op peil te houden. Een bellenscherm moet dat oplossen.

Het zeewater stroomt via de sluizen van IJmuiden het Noordzeekanaal in. Het zoute water zakt naar de bodem en vormt een zouttong, die vanaf de sluizen bij IJmuiden reikt tot het Amsterdam-Rijnkanaal. Onder normale omstandigheden geeft het zoete water voldoende tegendruk, zodat het zoute water niet verder het Amsterdam-Rijnkanaal instroomt. Maar nu is er minder zoet water om die tegendruk te geven.

Een bellenscherm ter hoogte van de Amsterdamse wijk Zeeburg zorgt ervoor dat er minder zout water vanuit het Noordzeekanaal naar het Amsterdam-Rijnkanaal stroomt. Op de kanaalbodem wordt lucht geperst door een buis met gaatjes, waardoor een scherm van luchtbellen ontstaat. Met die bellen komt het zoute water omhoog en dat vermengt zich dan met het zoete water. Zo is het makkelijk af te voeren naar zee.

Verder wordt bij de sluizen van IJmuiden het schutschema van schepen aangepast. Ook daardoor stroomt er minder zout water naar binnen.