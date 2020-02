Bellend rijden ruim 50 procent vaker beboet

Het aantal boetes voor bellend of append autorijden of fietsen is vorig jaar met ruim de helft gestegen. Voor te hard rijden zijn juist een stuk minder boetes uitgedeeld, blijkt uit cijfers van politie en justitie.

Bellen of appen op de fiets is pas sinds de zomer verboden, maar fietsers zijn toch al goed voor ruim een zesde van de boetes voor dit vergrijp. Van de 121.000 boetes voor handheld bellen gingen er 21.327 naar fietsers. De helft van de stijging komt daarmee voor hun rekening.

Er zijn juist fors minder hardrijders betrapt. Werden zij in 2018 nog ruim 7,7 miljoen keer beboet, een jaar later was dat nog maar 6,8 miljoen keer. Dat komt door de drukte op de weg, denken het ministerie van Justitie en Veiligheid, politie, justitie en incasso-instantie CJIB, maar misschien ook door de populaire flitspaalverklikkers. Verder waren een aantal flitspalen en trajectcontroles een poos uitgeschakeld wegens werkzaamheden.

Het totaal aantal verkeersboetes daalde van bijna 9,2 naar 8,3 miljoen. Overtreders zijn vooral minder vaak gesnapt door flitspalen en andere technische middelen. De politie zette wel flink vaker weggebruikers aan de kant. Een jaar eerder gebeurde dat een stuk minder doordat de politie toen actievoerde voor een betere cao. Maar de politie maakt ook meer werk van de strijd tegen snelheidsovertreders, doorrijders bij rood licht en bellers in het verkeer.