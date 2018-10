Bellen en tv-kijken vaker online

Mailen, facebooken en twitteren doen we al jaren, maar in de afgelopen jaren zijn we internet ook steeds meer gaan gebruiken voor telefoongesprekken en om televisie te kijken. Meer dan de helft van de mensen belt via internet. Dat is meer dan twee keer zo veel als in 2012. Ook het aantal mensen dat online tv kijkt, groeit.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek gebruiken vooral jongeren internet om te bellen. Meer dan driekwart doet dat online. Ouderen voeren hun telefoongesprekken veel minder vaak via internet, maar daar gaat het altijd nog om bijna een kwart. En bij elke leeftijdsgroep is het aanzienlijk meer dan in 2012.

Van alle Nederlanders heeft 96 procent een internetverbinding. 85 procent zit op sociale media. Zo gebruikt 81 procent WhatsApp, 62 procent zit op Facebook of Twitter en 31 procent heeft een account bij LinkedIn. Het zijn vooral jongeren, maar ook ouderen vinden steeds beter hun weg naar sociale media.