Belgische vlogger Kastiop dood gevonden in Limburg

In het Limburgse Stein is de Vlaamse vlogger Kastiop dood gevonden in het Julianakanaal. Dat meldt de Belgische justitie. Kastiop, de YouTube-naam van Kacper Przybylski (22), werd al ruim een week vermist.

De politie in Limburg ging zaterdagochtend af op een melding dat er een lichaam in het Julianakanaal lag. Uit onderzoek is gebleken dat hij niet door een misdrijf om het leven is gekomen.

Volgens Vlaamse media had Kastiop al een tijdje psychische problemen en lijkt het erop dat hij zelf uit het leven is gestapt. De vlogger, die vooral veel postte over gamen, was erg populair en had 294.000 abonnees op zijn YouTube-kanaal.