Belgische viroloog: Nederland onderschat aantal coronadoden

Het aantal sterfgevallen als gevolg van Covid-19 wordt in Nederland zwaar onderschat. De ‘oversterfte’ ligt in werkelijkheid bijna twee keer zo hoog als het aantal officieel gerapporteerde overlijdens, zei de Belgische viroloog Steven Van Gucht op een persconferentie over de ontwikkeling van de epidemie in Europa. Het aantal coronadoden in België nadert de 9000 en is nu „bijna 2,2 keer hoger dan in het zwaarste griepseizoen in recente tijden”.

Ook in Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk geven de autoriteiten met hun cijfers een te laag beeld van het werkelijke aantal personen dat aan het longvirus is bezweken, stelt Van Gucht. België krijgt geregeld uit het buitenland commentaar op het hoge aantal sterfgevallen dat aan corona wordt toegeschreven, maar volgens de viroloog „heeft onze nauwkeurige manier van tellen daar veel mee te maken. Het aantal overlijdens dat we rapporteren, komt bijna voor 100 procent overeen met de gemeten oversterfte”. Daarbij is België een dichtbevolkt land met een sterk verouderde bevolking.

„Eind maart, begin april werd er in bijna heel West-Europa extreme oversterfte gemeten”, aldus Van Gucht. Sinds 13 april daalt het aantal meer dan gemiddelde overlijdens in heel Europa behalve in het Verenigd Koninkrijk, zei hij.