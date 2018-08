„Belgische toerist aangezien voor Jos Brech”

Een Belgische toerist is donderdagochtend in de Franse Vogezen aangehouden omdat de politie dacht dat het Jos Brech was, de man die wordt verdacht van de moord op Nicky Verstappen. Dat meldt De Limburger.

Twee Amsterdamse politieagenten, die vakantie vieren in Frankrijk, zagen de man lopen en maakten foto's en filmpjes van hem. Na het zien van de beelden schakelden de agenten de Franse politie in.

Binnen een half uur werd de man aangehouden. Het bleek echter niet om Jos Brech te gaan, hoewel de Belg wel enige gelijkenis vertoonde.