De Belgische politie heeft zaterdagmiddag een 20-jarige Nederlander opgepakt op de snelweg richting Luik. Hij had ruim twee kilo heroïne in zijn auto.

De man zou 500 euro hebben gekregen om de harddrugs naar Luik te brengen. Wie hem betaalde, is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie in Luik wil de Nederlander in hechtenis houden.