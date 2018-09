Belgische kernreactoren langer stil

Twee kernreactoren in het Belgische Tihange, die onlangs werden stilgelegd wegens betonrot in veiligheidsbunkers, zullen maanden langer buiten dienst blijven dan eerst werd gedacht. Het onderzoek naar en het oplossen van de bouwkundige problemen duurt veel langer dan voorzien. Dat meldde exploitant Engie Electrabel vrijdag. Eerder deze week werd al gemeld dat de betonrotproblemen in de bunkers met noodsystemen veel ernstiger waren dan verwacht.

Reactor Tihange 3 zal zeker tot maart niet kunnen worden gebruikt, en reactor 2 zelfs niet tot mei. Ook in Doel, vlak over de Nederlandse grens bij Bergen op Zoom, liggen drie van de vier reactoren wegens vergelijkbare problemen stil tot minstens half december. Van de vijf Belgische kernreactoren zijn er nu dus slechts twee - Tihange 1 en Doel 3 - in gebruik.

De veiligheid van de Belgische kerncentrales is al lang een punt van discussie. De huidige regering heeft beslist dat alle kerncentrales in principe in 2025 dicht gaan.