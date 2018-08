Belgische kennis: Ik vond telefoon van Brech

De Belg Angelo Valkenborgh heeft de telefoon van Jos Brech in het chalet Old Crow in de Franse Vogezen gevonden.

Valkenborgh snapte aanvankelijk niet waarom Brech „aan een trektocht van drie weken is begonnen terwijl het min 20 is”. Inmiddels denkt hij het motief van de Nederlander wel te kennen: „Hij weet dat hij gezocht wordt”, zegt Valkenborgh tegen de Belgische krant Het Laatste Nieuws over de man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen.

Hut Jos Brech in Vogezen ver van bewoonde wereld

Valkenborgh en Brech hebben volgens de Belg meerdere keren samen overnacht in het chalet in de Franse bergen. In maart had de Maasmechelaar de 55-jarige man uit Simpelveld nodig om een cursus eetbare planten te geven, maar kreeg geen contact. Hij besloot toen te gaan kijken bij het chalet, dat door Brech werd beheerd. „Ik kwam binnen en zag hem meteen liggen: zijn ouderwetse gsm. Midden op de tafel, zijn kabel om op te laden lag er netjes naast”, zegt hij.

De Belg en zijn collega-bushcrafters wisten toen nog niet dat Brech werd verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. Ze zijn daarop een zoekactie gestart, maar Brech bleef spoorloos.