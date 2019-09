Belgisch slib vervuilt Nederlandse zandwinplas

In zeker zestig zandwinplassen in Nederland is de afgelopen tien jaar meer dan 100 miljoen kubieke meter vervuild slib, grotendeels uit België, gestort. Dit meldt onderzoeksprogramma Zembla dat donderdagavond ”Gokken met bagger” uitzendt.

Bij deze zogenoemde ‘verondieping’ van waterplassen is slib gebruikt met daarin onder meer plastic, sloopmateriaal en accu’s.

De controle van het ingevoerde slib laat te wensen over en de papieren die de kwaliteit moeten garanderen, zijn volgens Zembla niet compleet. Toezichthouder Rijkswaterstaat laat weten dat hij zich aan de wettelijke eisen en regels houdt.

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterbeheer bevestigt echter in een brief eerder deze maand aan de Tweede Kamer dat er meer zicht moet komen op de kwaliteit van het uit België ingevoerde slib.

Van Veldhoven beloofde de Kamer ook in juli vorig jaar om de verondieping van de plassen te evalueren en het beleid zo nodig aan te passen.

Storten van licht verontreinigde grond is in vrijwel alle Europese landen verboden, stelt Zembla.