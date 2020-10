België weet niets van hulpvraag aan Nederland

België weet niets van een verzoek aan Nederland om coronapatiënten over te nemen. Ernst Kuipers van het Nederlandse Landelijk Netwerk Acute Zorg repte eerder op de dag van zo’n hulpvraag, maar het Belgische ministerie van Volksgezondheid weet niet beter dan dat er slechts de normale burenhulp wordt verleend.

Kuipers zei maandag dat België, waar de ziekenhuizen nog sneller vollopen dan in Nederland, heeft gevraagd om dezelfde hulp als bijvoorbeeld Duitsland aan Nederland verleent. Maar Nederland heeft geen plaats voor Belgische patiënten, zei Kuipers er meteen bij. Nederland zou wel graag willen helpen, maar „we hebben allebei een enorme uitdaging”. Hij sloot niet uit dat een individuele patiënt een keer de grens over gaat om geholpen te worden.

Dat laatste gebeurt inderdaad en is niets bijzonders, zegt het Belgische ministerie van Volksgezondheid. „Er worden dus regelmatig patiënten overgedragen naar het buitenland, maar dit was al zo voor de coronacrisis.” Over een uitdrukkelijk verzoek om hulp aan Nederland heeft de woordvoerder van gezondheidsminister Frank Vandenbroucke „alvast geen informatie”.