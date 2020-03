België vraagt Nederlanders die komen bewijs van noodzaak

Nederlanders en andere niet-inwoners die naar België komen, moeten de noodzaak daarvan aantonen. Minister Pieter De Crem (Binnenlandse Zaken) raadt zakenreizigers aan een „geloofwaardige werkgeversverklaring” op zak te hebben. Dat geldt ook voor grensarbeiders. Toeristen, automobilisten die komen om goedkoper te tanken en eigenaren van een vakantiehuis op Belgisch grondgebied worden weggestuurd.

De bewindsman zei dat tijdens een persconferentie waar hij een toelichting gaf op het besluit vrijdagmiddag van de Belgische regering om in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus de grenzen te sluiten voor personen die niets van belang in het land te zoeken hebben. Vooral de honderden Nederlanders die de afgelopen dagen in de grensstreek met België kwamen tanken, maar ook in groten getale naar de kust en de Ardennen afzakten, hebben het kabinet doen besluiten de Belgische coronamaatregelen streng te gaan handhaven.

De politie controleert ook in de havens, vliegvelden en eindstations van internationale treinen. Wie zich niet houdt aan het verbod op „niet-essentiële verplaatsingen” riskeert een boete tot 4000 euro of drie maanden gevangenisstraf.

Volgens De Crem heeft hij zijn collega’s in de buurlanden (Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk) op de hoogte gesteld van het besluit. Zij toonden volgens hem „veel begrip”. De politie controleert overigens ook inwoners van België die in het land reizen of naar het buitenland willen vertrekken. Het reisverbod geldt evenzeer voor hen.