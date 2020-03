België uit steun voor start MH17-proces

België roept op tot gerechtigheid voor de nabestaanden van slachtoffers van vlucht MH17. De Belgische minister Philippe Goffin (Buitenlandse Zaken en Defensie) stelt in een verklaring dat de families van de omgekomen passagiers het verdienen om de waarheid te weten. België steunt de start van het strafrechtelijke proces, aldus Goffin. Er waren zes Belgen onder de 298 doden.

Het proces over het in 2014 boven Oekraïne neergehaalde toestel begint maandag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. „Het is een belangrijke mijlpaal om de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen”, staat in de verklaring. „We hebben het volste vertrouwen in de onafhankelijkheid en de professionaliteit van de gerechtelijke procedures die voor een Nederlandse rechtbank onder Nederlands recht zullen plaatsvinden”.

België roept alle staten, inclusief de Russische Federatie, op om volledig mee te werken aan het onderzoek in overeenstemming met resolutie 2166 van de VN-Veiligheidsraad.

Er zijn vier verdachten: drie Russen en een man uit Oekraïne. De kans is groot dat geen van de verdachten aanwezig zal zijn bij het proces. Bij de crash kwamen alle 298 inzittenden om, onder wie bijna tweehonderd Nederlanders.