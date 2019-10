België opent onderzoek naar fatale container

Het Belgische Openbaar Ministerie heeft een onderzoek geopend naar de vrachtwagencombinatie waarin woensdag in Essex 39 lichamen werden gevonden. De eerste bevindingen wijzen erop dat de oplegger in Zeebrugge op een schip is geladen, zegt een woordvoerder van het federaal parket.

„Het is echter nog verre van duidelijk hoe lang de oplegger in België is geweest, of welke weg die precies heeft afgelegd”, zegt de woordvoerder. Hij voegt eraan toe dat ook over de doodsoorzaak, het tijdstip van overlijden en de plaats waar de slachtoffers in de laadruimte zijn gekomen nog onduidelijkheid bestaat.