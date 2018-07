België onderzoekt video kindermishandeling

De Belgische justitie onderzoekt een video op onder meer Facebook waarin te zien is hoe twee peuters zwaar worden mishandeld. De persoon die het filmpje gepost heeft, is inmiddels verhoord, maar volgens het Brusselse parket is hij mogelijk niet degene die de feiten heeft gepleegd. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt.

In het filmpje, dat ook op andere sociale media circuleert, zou te zien zijn hoe twee baby's van ongeveer een jaar oud tot bloedens toe worden geslagen en tegen de grond gegooid. Het is volgens het parket nog onduidelijk waar het zich heeft voorgedaan, en zelfs of het wel in België is gebeurd. De politie probeert de beelden van de sociale media verwijderd te krijgen.