De Kamercommissie Justitie in België heeft een voorstel waarin de abortustermijn wordt opgetrokken naar achttien weken goedgekeurd. Dat meldt dagblad De Morgen.

Nu is de termijn in België nog twaalf weken. Naast de verruiming van de termijn wordt ook de verplichte bedenktijd teruggebracht. Nu is dat zes dagen, als het nieuwe voorstel wordt aangenomen, wordt dat 48 uur. De plenaire stemming over het voorstel volgt pas later. Verwacht wordt dat een meerderheid voor verruiming zal stemmen.

