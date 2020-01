België: Nederlanders zondag terug met vlucht uit Wuhan

Een twintigtal Nederlanders komt zondagavond aan in België met een evacuatievlucht vanuit het Chinese Wuhan. Volgens de Belgische regering gaat het om 23 evacués. Zij worden vervolgens overgebracht naar Nederland, waar ze naar verwachting in quarantaine gaan.

Nederland houdt nog een slag om de arm en weet voorlopig van achttien Nederlanders die uit het getroffen gebied geëvacueerd willen worden, zegt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Er kunnen tot op het laatste moment nog mensen aansluiten. Bovendien wordt er nog overlegd over het meereizen van familieleden met de Chinese of een andere nationaliteit.

Wuhan is de besmettingshaard van het nieuwe coronavirus. De mensen aan boord zijn niet ziek, benadrukt de Belgische minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

Het vliegtuig vertrekt vrijdagavond vanaf luchthaven Charles de Gaulle bij Parijs richting China en vliegt zondag met 53 mensen terug naar Frankrijk (Istres nabij Marseille), meldt België. Daarna vliegt het toestel door naar de militaire luchthaven Melsbroek bij Brussel. In het vliegtuig zouden naast Nederlanders ook Belgen, Denen, Tsjechen en Slowaken zitten.

Zij worden opgevangen door een medisch team, onder begeleiding en beveiliging van Defensie, meldt Brussels Airport in een persbericht. Niet-Belgen worden naar hun eigen land gebracht met aparte vluchten of bussen, georganiseerd door hun eigen land. Wanneer de Nederlanders precies in ons land aankomen, is nog niet duidelijk.

De Belgische gerepatrieerden worden overgebracht naar een militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek. Volgens het Belgische ministerie van Volksgezondheid zijn er geen risico’s en zijn geen speciale maatregelen nodig op de luchthaven in Brussel. Minister Blok wil nog niet zeggen of Nederlandse evacués meteen naar Nederland komen of eerst nog in quarantaine gaan bij aankomst in bijvoorbeeld België.

De mensen die in ons land terugkomen, moeten daarna veertien dagen in quarantaine. Waar ze in afzondering gaan, wordt van geval tot geval bekeken. Dat hoeft niet per se in een ziekenhuis, zegt het kabinet.