België levert verdachte in verdwijningszaak loodgieter over

België heeft vrijdag een 40-jarige vrouw overgeleverd aan Nederland vanwege mogelijke betrokkenheid bij de verdwijning van de Belgische loodgieter Johan van der Heyden. De politie meldt dat ze ook verdacht wordt van betrokkenheid bij de waarschijnlijke dood van de 56-jarige Belg.

De vrouw zat in België al vast en is in Nederland in beperkingen geplaatst. Zij mag daardoor alleen contact hebben met haar advocaat. De politie doet over de precieze verdenkingen en wat voor rol ze zou hebben gespeeld bij de verdwijning van Van der Heyden geen uitspraken.

Van der Heyden is niet meer gezien sinds hij op zondag 2 juni zijn woning verliet in Lint (België). De politie denkt dat Van der Heyden in de buurt van Steenbergen is gegijzeld en gedood. Wat er precies is gebeurd, blijft onduidelijk.

De politie heeft al zeven aanhoudingen gedaan in de zaak. Vier mensen zijn vrijgelaten en behalve de 40-jarige vrouw zitten nog een vrouw en een man vast.