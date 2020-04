België hanteert strenge regels voor Nederlands bezoek

In België zijn de grenzen dicht voor wie er niks „noodzakelijks” te zoeken heeft. Nederlandse auto’s worden gecontroleerd en zo nodig teruggestuurd, zowel bij grensposten als door lokale politie die bij op- en afritten van internationale snelwegen checkt. Veel kleinere (sluip-)wegen in de grensstreek (Vlaanderen, Belgisch Limburg) zijn met betonnen blokken of containers geblokkeerd. In België zijn niet-essentiële verplaatsingen verboden, voor buitenlanders én de eigen inwoners, en geldt een samenscholingsverbod.

Een overzicht van wat wel en niet mag.

Toegestaan:

- Nederlandse grensarbeiders kunnen naar hun werk in België met een verklaring van hun werkgever dat dit nodig is. Grensarbeiders in vitale sectoren en cruciale beroepen kunnen een vignet downloaden en door hun werkgever laten ondertekenen waarmee zij sneller de grens kunnen oversteken. Het gaat om mensen die werken in de gezondheidszorg, kinder- of bejaardenzorg en kernpersoneel van nutsbedrijven en overheidsdiensten.

- Minderjarige kinderen van gescheiden ouders met een co-ouderschapregeling mogen hun vader of moeder aan de andere kant van de grens bezoeken op vertoon van een co-ouderschapbewijs.

- Mantelzorgers (voor een oudere, minderjarige, gehandicapte of ‘kwetsbaar persoon’)

- Zorg voor dieren (als iemand bijvoorbeeld een paard of pony aan de andere kant van de grens heeft ondergebracht)

- Het voortzetten van een medische behandeling

Verboden:

- Naar België komen om (met de hond) te wandelen of fietsen, vakantie te houden of aan dagtoerisme te doen, te tanken of boodschappen te halen. Zakelijke afspraken of naar een (of je eigen) bedrijf in België gaan. Ook in trein- en busstations wordt gecontroleerd.

- Van een punt A in Nederland via België naar punt B in Nederland rijden (of lopen, met de motor, fietsen of anderzins). Dat geldt ook voor woon-werkverplaatsingen.