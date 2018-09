België arresteert Nederlandse drugssmokkelaars

Op de luchthaven Brussels Airport zijn dit weekend drie Nederlanders opgepakt vanwege het smokkelen van drugs. Dat heeft het parket Halle-Vilvoorde bekendgemaakt, meldt persbureau Belga.

Een 72-jarige man werd zaterdag gearresteerd toen hij vanuit Aruba in Brussel landde. Hij had zo’n tachtig bolletjes cocaïne ingeslikt. Tussendoor was hij geland in Santo Domingo, de hoofdstad van de Dominicaanse Republiek.

Naar het Caribische eiland wilde ook een 23-jarige Nederlander reizen. Hij stond zaterdag op het punt te vertrekken naar Punta Cana toen in zijn bagage 27 kilo aan xtc-pillen werd gevonden. Die zaten verstopt in de dubbele bodem van zijn twee koffers.

Zondag werd een 24-jarige Nederlandse vrouw gearresteerd die aankwam met een vlucht vanuit Punta Cana. Ze werd betrapt met 2 kilo cocaïne in haar bagage. Het drietal wordt, samen met een 58-jarige Duitse drugssmokkelaar die ook dit weekend werd gearresteerd, voorgeleid aan de onderzoeksrechter.