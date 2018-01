Belgen sluiten zich aan bij Laatste Wil

Zo’n 220 Belgen hebben zich de afgelopen maanden aangesloten bij de Nederlandse Coöperatie Laatste Wil. Dat schrijven De Morgen en VRTNieuws.

De leden van de Coöperatie Laatste Wil (CLW) willen met zo’n middel snel en pijnloos kunnen sterven op een zelfgekozen moment, zonder dokter. Vanaf januari kunnen mensen zich inschrijven voor informatiebijeenkomsten over het middel en de inkoopprocedure. Ook de Belgische leden worden daarvoor uitgenodigd.

In België komen komen er voorlopig geen bijeenkomsten. De coöperatie wil eerst uitzoeken wat de wettelijke mogelijkheden zijn buiten Nederland.

Sinds de in 2013 opgerichte Coöperatie Laatste Wil in september aankondigde een legaal te verkrijgen middel te hebben gevonden voor euthanasie, groeide het aantal leden van ruim 3000 naar 16.500. Lidmaatschap kost 15 euro per jaar.