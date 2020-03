Belgen sluiten met betonblokken grens naar Maastricht

De Belgen sluiten woensdag en vrijdag de grens naar Maastricht bij Smeermaas met betonblokken af, en voeren extra controles door bij de grensovergang Veldwezelt wegens de markt in Maastricht.

Daarmee reageert de Belgische grensgemeente gemeente Lanaken dinsdag op de aankondiging door buurgemeente Maastricht, dat de markt in de Limburgse hoofdstad woensdag en vrijdag weer open gaat.

Burgemeester Marino Keulen van Lanaken wil niet dat Belgen de markt in Maastricht gaan bezoeken. Markten zijn in België sinds 19 maart verboden. „Daarom zal de gemeente Lanaken op woensdag en vrijdag de grensovergang in Smeermaas volledig afsluiten met betonblokken van 9.30 tot 14.30 uur. Op deze momenten blijft enkel de grensovergang in Veldwezelt geopend voor grensverkeer. In Veldwezelt zal de politie tijdens deze momenten voertuig per voertuig controleren om te vermijden dat personen die in België wonen de Nederlandse markt bezoeken”, aldus de burgemeester.

„Een markt is een broeihaard voor besmetting en wordt vaak bezocht door 65-plussers”, aldus Keulen. „Mensen bezoeken tegelijkertijd dezelfde kraam en staan kort bij elkaar en dat maakt de social distancing op een markt oncontroleerbaar. Daarbovenop zorgt het goede weer ervoor dat mensen hun woning verlaten. We willen met deze maatregelen recreatieve bezoeken aan de markt tegengaan.”

Terwijl in veel andere plaatsen in Nederlands Limburg markten zijn gesloten, besloot de gemeente Maastricht maandag om de woensdag- en vrijdagmarkt weer toe te staan. Wel zijn er minder kramen en dan ook alleen kramen met voedsel. „Het gros van de ondernemers op beide markten heeft aangegeven de handel te willen herstarten”, aldus de gemeente Maastricht in een verklaring. „Ze zijn daarbij wel gebonden aan een aantal regels. Zo moet er altijd anderhalve meter afstand zijn tussen verkoper en klant en tussen klanten onderling. Ook de kramen moeten zo worden geplaatst dat er voldoende ruimte in acht kan worden genomen. Tot slot mogen de producten alleen verpakt worden verkocht, ter plekke consumeren is niet toegestaan.”

De gemeente Lanaken roept in een reactie haar inwoners en de inwoners van de omliggende Belgische gemeenten op „om de Belgische richtlijnen te respecteren”. Door zoveel mogelijk thuis te blijven, enkel noodzakelijke verplaatsingen te maken en te blijven bewegen in de nabije omgeving.