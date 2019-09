Belg de cel in na veroorzaken dodelijk ongeluk

Een Belgische vrachtwagenchauffeur is maandag door de rechtbank in Roermond veroordeeld tot een celstraf van zes maanden vanwege een dodelijk ongeluk. De 34-jarige man veroorzaakte in juni vorig jaar een ongeval bij Haelen (Limburg), waardoor een 42-jarige man uit Grathem overleed. De chauffeur kreeg naast zijn gevangenisstraf ook een rijontzegging van twee jaar.

De rechtbank verwijt de Belg dat hij zeer onoplettend reed en dat er iemand is overleden door zijn schuld. Bij het ongeluk, dat gebeurde op de provinciale weg N273 (de Napoleonsweg), waren nog vier personenauto’s en een andere vrachtwagen betrokken.

Het slachtoffer kwam met zijn voertuig klem te zitten tussen twee vrachtauto’s. Ondanks inspanningen van de hulpdiensten overleed de man ter plaatse. De andere betrokken automobilisten bleven ongedeerd.