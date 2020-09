Belcrum in Breda is Gouden Buurt 2020

De wijk Belcrum in Breda is op de vijftiende editie van de Burendag uitgeroepen tot Gouden Buurt van Nederland 2020. De bewoners van de wijk zijn bovengemiddeld tevreden over hun buurt en ontplooiden de meeste initiatieven om elkaar tijdens de coronapandemie te helpen.

Uit een onderzoek dat buurtorganisatie Nextdoor liet uitvoeren scoorde Belcrum hoog op zaken als onderling vertrouwen tussen de buurtgenoten en goed onderling contact. De wijk scoort 10 procent beter dan het landelijk gemiddelde als het gaat om tevredenheid over de buurt.

De totaalscore van een wijk bestaat uit de scores op acht stellingen over tevredenheid over de buurt, het aantal acties tijdens de coronapandemie en nominaties die de buurt binnensleepte. Nextdoor verzamelde deze gegevens in een onderzoek waar ruim 21.000 mensen aan meededen.

Nextdoor haakt met de prijs voor de Gouden Buurt in op de jaarlijkse Burendag, die tijdens de coronapandemie het motto ‘Vier het veilig, vier het voor de deur’ kreeg. Met 4000 buurten lag het aantal deelnemers 2000 lager dan vorig jaar. Volgens een woordvoerder van het organiserende Oranje Fonds troffen veel buren elkaar zaterdag buiten, tijdens een spelletjesmiddag of in de moestuin.

Normaal ligt de organisatie van activiteiten bij de buurten zelf, maar dit jaar was er met een online pubquiz een landelijke activiteit. Daaraan deden bijna zeshonderd buren mee.