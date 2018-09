„Belastingplannen zetten rem op nieuwbouw”

De belastingplannen van het kabinet zijn funest voor de nieuwbouw van sociale huurwoningen. De zegt voorzitter Marnix Norder van Aedes. De vereniging van woningcorporaties noemt de verlaging van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties met 100 miljoen euro een „goede eerste stap”. „Maar dat zet natuurlijk geen zoden aan de dijk als alle belastingen samen veel meer oplopen”, zegt Norder, die verwacht dat alle corporaties volgend jaar in totaal 500 miljoen euro meer afdragen.

Die hogere lasten worden onder meer veroorzaakt door een nieuwe belasting om het afschaffen van de dividendbelasting te dekken. „Dit kabinet laat huurders en woningzoekenden opdraaien voor een meevaller voor multinationals”, aldus Norder. Door de hogere lasten hebben corporaties minder geld om nieuwe sociale woningen te laten bouwen.

De ambitie van het kabinet is volgens Norder dezelfde als die van de corporaties, maar in het beleid zien we dat niet terug. „Hetzelfde kabinet dat ons elk jaar vier maanden huur laat overmaken naar de Belastingdienst. Dat strookt niet met elkaar.”