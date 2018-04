Belastingmedewerker verdacht van drugsinvoer

Acht mensen, onder wie een medewerker van de Belastingdienst, zijn dinsdag aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen via de Rotterdamse haven. De verdachten, vier mannen en vier vrouwen tussen de 23 en 53 jaar oud, werden opgepakt tijdens een actie waarbij de politie twaalf woningen en drie bedrijfspanden binnenviel.

Het gaat om woningen in Spijkenisse, Rotterdam, Rockanje en Capelle aan den IJssel en bedrijfspanden in Spijkenisse, Rotterdam en Den Haag, meldde het Openbaar Ministerie. Daarbij is beslag gelegd op vijf auto’s en een vakantiewoning. Ook zijn dure sieraden, xtc-pillen en 20.000 euro aan cash aangetroffen.

De verdachten kwamen in beeld tijdens een onderzoek naar een criminele organisatie die zich bezighield met drugssmokkel via de haven. Volgens het OM speelde de belastingmedewerker vertrouwelijke informatie door aan de bende. Meer informatie over de rol van de medewerker of andere verdachten wil het OM niet kwijt.

De belastingmedewerker is niet de hoofdverdachte in de zaak. Dat is de oudste verdachte, een 53-jarige man. De vier aangehouden vrouwen zijn familieleden van hem.

Tijdens het onderzoek is gebleken dat verdachten ook contacten hadden met havenmedewerkers. Het OM wil hier verder niet op ingaan in verband met het lopende onderzoek.