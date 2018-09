„Belastingdienst wees bewust toeslagen onterecht af”

De Belastingdienst heeft bewust aangestuurd op het afwijzen van bezwaren van mensen bij wie ten onrechte de kinderopvangtoeslag werd gestopt. Dat blijkt uit interne stukken van de fiscus die in bezit zijn van Trouw. Het bestaan van die stukken werd tot voor kort ontkend door de Belastingdienst.

Het gaat om een zaak uit 2014, toen de Belastingdienst besloot ineens de kinderopvangtoeslag stop te zetten van 235 ouders die gebruikmaakten van gastouderopvang via een bureau dat verdacht werd van misbruik van toeslagen. Daarnaast moesten betrokken ouders soms tienduizenden euro’s aan ontvangen toeslag terugbetalen.

In een notitie uit 2016 schrijft de Belastingdienst als interne instructie over de afhandeling van bezwaren: „Waarschijnlijk kun je bijna niets toekennen.” Ook wordt er aangestuurd op het ongegrond of niet-ontvankelijk verklaren van bezwaren.

De Belastingdienst heeft de zaak intern geëvalueerd. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) ontkende eerder nog dat er een intern onderzoek had plaatsgevonden.