Belastingdienst onbereikbaar door DDoS-aanval

De Belastingdienst en DigiD, het digitale loket van de overheid, zijn woensdag getroffen door een DDoS-aanval. Daardoor konden mensen urenlang onder meer geen belastingaangifte doen via de site Mijn Belastingdienst (mijn.belastingdienst.nl). Ook was het een tijd lang niet mogelijk om in te loggen op MijnOverheid.

De DDoS-aanval begon rond 15.00 uur. Rond 19.30 waren de problemen voorbij en waren de diensten weer bereikbaar, zei een woordvoerder van de Belastingdienst.

Volgens de dienst heeft de verstoring geen invloed op de veiligheid van de gegevens van de belastingbetaler, ook niet als mensen bezig waren met aangifte doen. Dinsdag kampte de Belastingdienst ook met een storing. Die bleek ook samen te hangen met een DDoS-aanval.