Belastingdienst beloofde: geen straf toeslagenaffaire

Het ministerie van Financiën onderzocht hoe het zo mis kon gaan bij de kinderopvangtoeslagen. Maar drie hoofdrolspelers wilden alleen praten er als geen disciplinaire maatregelen tegen hen genomen zouden worden. Dat melden RTL Nieuws en Trouw na onderzoek.

In de toeslagenaffaire werden duizenden ouders gedupeerd doordat toeslagen onterecht werden stopgezet en teruggevorderd, na een ontspoorde fraudejacht. De Belastingdienst erkent dat de drie ambtenaren van het gewraakte Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) een vrijgeleide kregen in ruil voor hun medewerking aan het onderzoek. Alles wat zij tegenover de onafhankelijke Auditdienst Rijk (ADR) zouden vertellen over hun rol in de toeslagenaffaire zou buiten hun personeelsdossier blijven, en ook de gespreksverslagen zouden alleen binnen het ADR-onderzoek gebruikt mogen worden.