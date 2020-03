Belastingadviseur (51) verdacht van faillissementsfraude

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft maandag een 51-jarige man uit Wassenaar aangehouden. Het gaat om een belastingadviseur die wordt verdacht van faillissementsfraude en belastingfraude, meldt de FIOD dinsdag.

De verdachte is bestuurder en aandeelhouder van een belastingadvieskantoor in Den Haag. Het bedrijf betaalde enkele jaren geen omzetbelasting. Nadat de belastingschuld was opgelopen tot enkele miljoenen euro’s, werden het klanten- en personeelsbestand overgeheveld naar twee andere vennootschappen.

Omdat het geld niet meer terug te halen valt bij de oorspronkelijke vennootschap, is er volgens het Openbaar Ministerie mogelijk sprake van faillissementsfraude.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.