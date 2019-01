Belastende verklaringen tegen Toledo-verdachte

Tegen de verdachte van de moord op de Oostvoornse Caroline van Toledo in 2005 zijn nieuwe belastende verklaringen afgelegd. Ze komen van getuigen die de afgelopen maanden zijn gehoord, bleek dinsdag tijdens een inleidende zitting. De rechtbank in Rotterdam wil de zaak van 2 tot 8 april inhoudelijk behandelen.

Het 35-jarige slachtoffer werd gevonden in de kofferbak van haar brandende auto in het nabijgelegen natuurgebied Kruininger Gors. Ook in de woning van de vrouw was brand gesticht. De moord zorgde voor veel beroering in de Zuid-Hollandse plaats.

De 41-jarige Leon van M. uit Brielle ontkent dat hij iets met haar dood te maken heeft. Hij was in 2007 al eens opgepakt en in 2008 weer vrijgelaten. Na nieuw onderzoek werd hij in de zomer van 2017 weer vastgezet. In augustus werd hij ondanks verzet van het Openbaar Ministerie (OM) vrijgelaten uit voorarrest in afwachting van de rechtszaak.

Hij moet wel een enkelband dragen en mag niet in Oostvoorne komen. Van M. probeerde deze voorwaarden dinsdag te versoepelen in verband met familiebezoek en werk, maar de rechtbank ging daar niet in mee.