Belangrijk deel collectie Limburgs oorlogsmuseum gestolen

Onbekenden hebben in de nacht van maandag op dinsdag een belangrijk deel van de collectie van een oorlogsmuseum in het Limburgse dorp Beek gestolen. Volgens oorlogsmuseum Eyewitness gebeurde dat na een ramkraak. De politie heeft het over een inbraak. Toen de politie kwam, waren de inbrekers al weg.

Volgens het museum hebben de dieven de voordeur geramd om vervolgens zeldzame en waardevolle spullen mee te nemen. Het gaat daarbij om een volgens het museum unieke collectie waarbij het verhaal van een Duitse parachutist verteld wordt.

De collectie bestond uit dertien zogenoemde diorama’s met meer dan 150 poppen, waarvan er negen aangekleed en al zijn meegenomen, aldus museumdirecteur Wim Seelen. Diorama’s zijn ruimtes achter glas waarin scenes uit de Tweede Wereldoorlog zijn afgebeeld. Vier van deze ruimten zijn vernield, aldus Seelen, die vertelde dat de inbraak in totaal vijf minuten heeft geduurd.

„De uitgebreide verzameling bestaat louter uit originele attributen en een aantal topstukken die zeer zeldzaam en kostbaar zijn”, aldus het museum. „De daders waren hiervan duidelijk op de hoogte. Bij de inbraak zijn meerdere voertuigen gebruikt.”

„De daders hebben een bus dwars voor de weg gezet en zijn met meerdere voertuigen gekomen”, zei Seelen. „Met een stormram kwamen ze binnen, alle deuren en glazen hebben ze eruit geslagen.” De dieven namen wapens mee, waarvan een deel volgens Seelen nog werkt, en verder onder meer helmen en de negen aangeklede poppen. „Een daarvan lieten ze op hun vlucht als oud vuil achter voor het museum”, zei Seelen.

De directeur heeft geen idee wat de dieven met de gestolen spullen van plan zijn. Het museum is voorlopig gesloten.