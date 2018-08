Belager Turks consulaat blijft in cel

De man die ervan wordt verdacht dat hij op zaterdag 11 augustus drie voorwerpen naar het Turkse consulaat in Amsterdam gooide, blijft nog zeker drie maanden in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam beslist, bevestigde een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM).

Voor zover bekend zwijgt de 34-jarige man, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, tot nu toe. Het is dan ook niet duidelijk wat zijn motief was. Het OM liet eerder al weten dat het vooralsnog geen aanwijzingen heeft dat hij een terroristische intentie had.

Op camerabeelden is volgens het OM te zien dat de verdachte drie voorwerpen in de richting van het consulaat aan het Museumplein gooit. Het eerste brandde en spatte voor de tuin uiteen waarna een brandje ontstond. Daarna gooit hij nog twee andere voorwerpen richting de voorgevel.