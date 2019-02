„Bel hulpdienst bij verward persoon op spoor”

ProRail roept mensen op om via 112 de hulpdiensten in te schakelen als ze een verward persoon op of bij het spoor zien. Volgens de spoorbeheerder blijkt uit camerabeelden dat omstanders vaak niets doen als iemand zich verward gedraagt in de buurt van het spoor.

„Als mensen de hulpdiensten bellen, kan sneller de juiste hulp worden gegeven aan een verward persoon”, aldus een woordvoerder van ProRail. „Ook wordt het dan makkelijker een machinist te waarschuwen of een trein op tijd stil te zetten. Blijf in zo’n situatie wel altijd aan je eigen veiligheid denken.”

Bij de spoorbeheerder komen dagelijks meerdere meldingen binnen van verwarde personen in de buurt van het spoor. De vertragingen voor het treinverkeer door verwarde persoon vallen bij de spoorbeheerder onder de categorie ,,veroorzaakt door derden’. In die categorie valt 55 procent van de vertragingen.