‘Bekir E. wilde in cel journalisten bedreigen’

De verdachte van de moord op de 16-jarige Rotterdamse scholiere Hümeyra, Bekir E., heeft vanuit zijn cel plannen beraamd om de misdaadverslaggevers John van den Heuvel en Peter R. de Vries te bedreigen. Dat blijkt uit een afgeluisterd telefoongesprek dat hij vanuit de penitentiaire inrichting voerde met zijn broer, melden de twee journalisten in De Telegraaf.

Van den Heuvel kreeg pas over het voorval te horen toen hij er zelf naar vroeg. „Ik vind het vreemd dat ik hier nooit over ben ingelicht.”

E. zou in het telefoongesprek onder meer hebben gezegd dat hij Van den Heuvel wilde bedreigen, „want die kankerlijer heeft slecht over mij gepraat. En als klap op de vuurpijl gaan we die hazenlip van een Peter R. de Vries bedreigen”.

Tegen E. werd twee weken geleden twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor de moord op Hümeyra. De uitspraak in die zaak is op 13 december. Voor de bedreigingen is E. inmiddels intern bestraft en op een speciale afdeling voor problematische gedetineerden geplaatst, zegt De Vries.