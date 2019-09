Bekeuringen voor trouwstoet op A50

Deelnemers aan een trouwstoet zijn vrijdagmiddag bekeurd voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid op de A50 bij Veghel. Politiemensen kwamen in actie na een melding dat diverse auto’s op de snelweg langzaam zouden rijden en stilstonden op de vlucht- en invoegstrook ter hoogte van de afslag Veghel-Noord, maakte de politie zaterdag bekend.

Volgens de politie hingen mensen uit de ramen van een aantal auto’s en werd er langzaam en over de vluchtstrook gereden. Drie automobilisten in de trouwstoet zijn bekeurd voor gevaarlijk rijgedrag. Ook werd vastgesteld dat autogordels niet werden gedragen en er geen geldig rijbewijs of legitimatie kon worden getoond. Ook daarvoor zijn bekeuringen uitgeschreven.